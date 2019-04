Londres, 4 de abril de 2019. Estimado Navarro, la noticia de la prima de 5 millones de euros ofrecida por Alfonso García en caso de ascenso no ha dejado indiferente a nadie. Algunos entienden que es puro postureo, ya que no creen que el presidente tenga fe en el ascenso. Otros dicen que, puesto a pegarse el farol, el propietario debería haber ofrecido una cantidad más alta. Sea como fuere, lo que no se puede obviar es que 5 millones por asceder es una cantidad muy respetable, ya que cada componente de la plantilla se embolsaría unos 200.000 euros, cifra que, en la mayoría de los casos, no solo supera sus contratos, sino que en alguno lo dobla. A pesar de lo que se pueda pensar, la prima desde luego que es jugosa para la plantilla, máxime cuando es adicional a los 2.000 euros por barba y partido ganado en casa. Eso sí, si este Almería logra el ascenso, con el gasto actual en plantilla y pese a los 5 kilos de prima, sería uno de los más baratos de la historia. PD: Espero que Alfonso sea generoso con las renovaciones…