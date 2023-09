Sobre la labor de los políticos

Como deseo que no estemos ante el fin del sistema y, posiblemente, haya más elecciones, me dirijo a los políticos, y les pregunto: ¿tuvieron en cuenta que ¿Si algo no puede salir mal, saldrá mal?. ¿Si una serie de sucesos puede salir mal, saldrá mal en la peor secuencia posible. ¿Nada es tan malo nunca como para qué no pueda empeorar?. ¿Si algo puede ir mal, lo hará por triplicado?. Y sobre todo para aquellos que echan números en política: ¿han tenido en cuenta que en términos matemáticos precisos, 1 + 1 = 2, el símbolo “=” significa “rara vez, si acaso”. Ignacio Flores