La lacra de los ultras

En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a toparnos semana sí y semana también con la noticia de algún acto, por supuesto todos negativos, cometidos por alguno de los grupos ultras que campan por nuestro país. Este pasado fin de semana asistimos a dos de las últimas barbaridadades cometidas por estos en España, todo ello cuando los ultras del Olympique de Marsella esa misma semana habían pedido la dimisión del español Pablo Longoria, presidente del club, con amenazas de estos a su figura en una de las mayores vergüenzas que en los últimos años han protagonizado a nivel europeo y que comienza a superar cualquier tipo de límites. Apenas restaba una hora para que se celebrase el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid cuando compartían en uno de los sinfín de grupos de WhatsApp que no pocos almacenamos un tuit de un medio de comunicación que reflejaba una más de los lamentables actos cometidos por los ultras en el fútbol español. Ultras del conjunto colchonero, que ni muchos menos deberían considerarse aficionados de ningún equipo, habían intimidado a una madre y su hija por el simple hecho de llevar una camiseta de Vinicius en los aledaños del Metropolitano. La noticia podría llegar a sorprender, pero estamos ya tan acostumbrados a ellas que ya ni lo hacen. Además, veníamos de toparnos el sábado con otra, esta vez protagonizada por dos ultras del Sevilla, quienes en su viaje a Pamplona para asistir al encuentro que enfrentaba a los hispalenses con Osasuna no tuvieron mejor idea que portar un aparato explosivo de fabricación casera con la que liar una más de las suyas. Este periodista, aunque imagino que a muchas más personas les pasará, no va a negar que esto le empieza a cansar puesto que uno empieza a estar harto de ver como algunos descerebrados manchan día tras día la imagen de nuestro deporte y del fútbol en particular. No son pocas las ocasiones en las que a estos grupos se les ha defendido con la excusa de que animan, como si eso fuera motivo para permitirles todo. Es la lacra de nuestro fútbol y la lacra de nuestra sociedad. Es hora de pararles los pies de una vez.