El11 de noviembre de 2004 fallecía el líder palestino Yasser Arafat (para los de la ESO, el tío aquel del pañuelo en la cabeza), tras dos agónicas semanas. Hubo mucho lío de si había sido envenenado, conspiraciones y más intrigas. El caso es que cada noche, cuando nos enfrentábamos a la portada del periódico que iba a salir al día siguiente, hacíamos dos versiones: "Si se muere Arafat" y "Si no se muere Arafat". Porque la actualidad manda en la prensa, pero, por suerte, hay veces que uno se puede anticipar. Unos pocos meses después, todas las redacciones del mundo tenían más que preparado un especial sobre la vida, obra y milagros del Papa Juan Pablo II. No me quiero ni imaginar el estrés el día de marras si te pillan en bragas. Y en aquella época todavía tenías toda la tarde y parte de la madrugada para dejarte los cuernos, pero hoy en día todo tiene que estar subido a Internet en cuestión de minutos o estás fuera de la guerra de los clics.

Estas últimas semanas nos hemos puesto con el posible ascenso de la Unión Deportiva Almería, para que el día que eso ocurra, los lectores puedan tener a su disposición un amplio despliegue informativo de lo que ha sido la temporada.

El problema es que hay hechos más probables que otros. Y si en el caso de Arafat o el Papa estaba claro que tarde o temprano la iban a espichar, no es tan seguro que el Almería vaya a subir a Primera. Es más, conforme han ido pasando las semanas parece más evidente que eso es algo que no va a ocurrir. De hecho da la sensación de que si hubieran quedado unos cuantos partidos más, ni al play-off llegan. Pero bueno, no seré ni el primero ni el último que sepa que está trabajando en balde ahora mismo. Y quién sabe, lo mismo hasta intercede la Virgen del Mar y nos llevamos una grata sorpresa, aunque creo que todos somos conscientes de que las páginas del especial del tercer ascenso del Almería se perderán como lágrimas en la lluvia.