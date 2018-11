Sin lesiones, por favor

Londres, 1 de noviembre de 2018. Estimado Navarro, el Villarreal del cuestionado Calleja visita al Almería en la ida de la eliminatoria de Copa. Ya comentamos en la anterior ronda que era útil para mantener a los jugadores menos habituales y canteranos con cierta tensión y, sobre todo, para que se reivindiquen y clamen un puesto en el once. Recibir a un Primera del prestigio del Villarreal es un aliciente y veo el partido como una oportunidad de poner en apuros al submarino amarillo, aunque también espero que el equipo no asuma riesgos innecesarios, ya que la enfermería rojiblanca se ha llenado de repente, y mi única petición para el partido de hoy es que no acabemos con ningún lesionado más. Eso sí, tengo claro que, juegue quien juegue, el Almería de FF va a dar guerra al conjunto castellonense y no daría por perdida la eliminatoria de antemano, ya que los hombres del zapillero ya han demostrado en lo que va de temporada que no van escasos de ambición. PD: Firmo perder hoy y ganar al Sporting.