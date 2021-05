Las lesiones ya son letales

Almería, 13 de mayo de 2021. Estimado Piñeiro, el diagnóstico que Rubi hizo del equipo a su llegada está desvelándose acertado conforme avanzan las jornadas. Habló tras el debut contra el Oviedo de falta de 'punch' en el aspecto físico y en los entrenamientos está incidiendo en mejorar esa faceta, pero teniendo mucho cuidado de que el plantel no se le caiga con las temidas lesiones, que a estas alturas de competición y con los play-off de ascenso a la vuelta de la esquina resultarían letales. Por eso no ha querido forzar la reaparición de Balliu (viajó a Tenerife pero mantuvo a Buñuel en el once) ni tampoco ha querido hacerlo con Samú Costa, uno de los baluartes del equipo, dándole las labores de stopper a Petrovic en los dos encuentros que ha dirigido. La gestión de esfuerzos es decisiva para llegar a la promoción en el mejor estado físico posible y para poder contar con todos los efectivos en las mejores condiciones. Y en ello están.