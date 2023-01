La liberación de Melero

S E acerca el ecuador de la competición y los 20 puntos están al alcance de la mano. Alcanzarlos es una primera estadística numérica, pero al final las sensaciones no puntúan por buenas que estas sean. Y vaya si lo fueron frente el Atlético, a diferencia del anterior partido ante la Real Sociedad. Frente a los colchoneros sí se consiguió ese ansiado equilibrio de protagonismo entre la defensa y el ataque, si bien fue decisivo Fernando para que los de Simeone no lograran más de un tanto. La figura de Robertone en el centro del campo se está haciendo indispensable conforme pasan las jornadas y la contribución de Samú fue notable después del bajón que experimentó el centrocampista luso en los últimos meses. Me sigue faltando una pieza más en el centro del campo para ocupar más espacio en el corazón del terreno de juego, sobre todo para liberar a Melero, que volvió a estar espeso y que con menos responsabilidades defensivas podría enlazar más y mejor con la punta del ataque que por consiguiente perdería por los extremos, debiendo cobrar en ese caso más protagonismo la profundidad de los laterales. Este equipo está bien trabajado y que la idea expuesta es una simple matización en tono de crítica constrictiva, después de observar con atención todos los partidos de la UDA, incluyendo este último ante el Atlético, pero ante determinados rivales de enjundia merece la pena estar más resguardados por el centro, que es por donde suelen penetrar los equipos de mayor calidad. El mercado está abierto y precisamente un centrocampista haría falta para buscar ese equilibrio que le permita a la UDA alcanzar una posición algo más cómoda que la actual, que por otra parte no está nada mal. Mientras tanto, cada punto como el logrado ante el Atlético, dando la cara ante adversarios con tantos internacionales en sus filas, vale su peso en oro, tanto en la clasificación como en la confianza adquirida por jugadores que en esta temporada han debutado en la máxima categoría. Como dice Simeone, partido a partido.