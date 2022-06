El fútbol es un deporte extraño, no porque tenga unas normas raras o sea un juego difícil de entender, sino porque es uno de esos escasos ámbitos de la vida que, siendo tan reglado y estando tan normalizado, sin embargo es tan injusto. Sí, injusto porque no siempre gana el mejor, el que más ocasiones de gol ha tenido, el que mejor juego ha desplegado. Gana el que más goles ha marcado. Así de sencillo. Y es que existen muchos factores que pueden influir decisivamente en el resultado final: el estado del terreno de juego, las condiciones meteorológicas, el estado anímico de los futbolistas, la influencia del público, el acierto de los jugadores decisivos. Se hace perentorio aplicar reglas que puedan contribuir a que este deporte sea lo más justo posible. Un claro ejemplo de ello es el ascenso de Segunda a Primera División en el que en estos últimos años el sexto clasificado o el quinto, tras una mediocre fase regular, ascienden en detrimento del tercer clasificado. El Eibar, equipo que ha realizado una liga extraordinaria, estando entre los dos primeros puestos durante casi toda la temporada, ha sido eliminado del ascenso a doble partido, donde las circunstancias del juego antes mencionadas cobran especial relevancia. Un equipo no debería jugarse el trabajo de toda una temporada a la lotería de una eliminatoria, pues se pierde el espíritu de la competición liguera que premia al más regular convirtiéndose en una competición del KO. Los regidores de este deporte deberían proponer, como procedimiento de ascenso, algo así como una liguilla a realizar entre los cuatro equipos que han terminado la fase regular entre el tercer y el sexto clasificados, a partido único (para que no resulte un número excesivo de jornadas) en una ciudad designada de antemano, y estudiar la posibilidad de otorgar alguna puntuación previa a cada equipo en función de su posición en la liga, es decir, lo que llamaríamos una liguilla ponderada.