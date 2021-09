Londres, 30 de septiembre de 2021. Estimado Navarro, la LFP ha desvelado el tope salarial de los equipos y el Almería ha reducido en 17 millones el suyo, ocupando ahora la octava posición en el tema de los salarios. Se han juntado varios factores. Por una parte, se ha corregido los dispendios de la primera temporada de la propiedad, con salarios y contratos muy elevados para la categoría, y por otro lado está el acuerdo con CVC que al Almería le perjudica claramente. Viendo esta clasificación, uno no puede más que preguntarse dónde están todas esas voces anti-Almería, que tanto han manido la frase "¿Y el límite salarial?". Contra el Málaga se leía en redes sociales "Cartera vs Cantera" y resulta que tiene un tope mayor. Eibar, Valladolid, Huesca, Leganés, Real B y Las Palmas están por delante. Sporting, Oviedo o Tenerife apenas tienen un millón menos que nosotros. Esta bajada no me preocupa. Creo que por fin las cosas se han hecho con más cabeza y el equipo sigue siendo competitivo, sin hipotecas deportivas, ni económicas .