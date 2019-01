En línea ascendente

Almería, 10 de enero de 2019. Estimado Piñeiro, sé que eres cauto al respecto y toda prudencia es poca en una categoría tan traicionera como la de plata, pero soy de la opinión de que este Almería presenta claros síntomas de poder pelear por algo más que la permanencia. En primer lugar tiene un plantel amplio y competitivo, acaba de recuperar jugadores que vienen de lesiones de larga duración que, llegado el caso, podrán aportar y evitar un hipotético y temido bajón físico. Luego está el tema del vestuario, al que se le ve una piña como no se recuerda en los últimos años en Almería y todos reman a una, mostrándose cada vez más ambiciosos. A eso añádele que el equipo no ha tocado techo y tras siete jornadas seguidas sin perder vendrá alguna etapa de vacas flacas, pero el Valladolid andaba igual el curso pasado e hizo la machada. Tampoco olvides que no para de crecer, y ya no solo destaca en la presión y las transiciones, su ataque posicional cada vez es más potable. Veremos.