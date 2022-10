A la hora de hablar del partido del domingo en el Benito Villamarín hay una línea muy fina entre la complacencia y la exigencia. Ha habido muchas voces que han tildado de partidazo el encuentro disputado por los rojiblancos, sin profundizar más allá en su análisis. Hay otros que sí han sabido detectar que esos errores puntuales son fatales en una competición como La Liga y, por tanto, tienen una visión catastrofista de lo que puede dar este Almería de sí. Hay quien apoya al técnico y hay quienes creen que su cese ya llega tarde, cuando llegue, si es que llega. En esto del fútbol, como en la vida misma, se puede ser optimista o pesimista según la perspectiva de cada uno. Yo, aun estando preocupado por ver al Almería en los puestos de descenso, quiero ser optimista y pensar que lo que he visto en las dos últimas semanas es una indicación de que el equipo sigue con su rodaje y particular puesta a punto y, una vez que se acoplen todas las piezas, saldremos de abajo sin problemas. El tiempo apremia y el calendario no da respiro. Se puede admitir que el Betis está un peldaño por encima de nosotros, pero para nada me conformo con la derrota porque "competimos y jugamos bien". El Almería demostró tener personalidad y es cierto que hubo un momento en el que el zarpazo no parecía descabellado, pero también evidenció unas graves lagunas defensivas, que vienen siendo la tónica desde que logramos el ascenso, y conviene ponerle remedio cuanto antes. Rubi va poco a poco perfilando su once tipo. Ya ha incorporado a Mendes en la retaguardia, pero creo que hay otros cambios que empiezan a ser urgentes y necesarios y, al final, caerán por su propio peso. El nivel exhibido en las dos últimas jornadas tiene que ser el que tengamos ante el Girona el jueves. Ganar esos tres puntos son vitales ya que la permanencia, como cualquier otro objetivo, se logra desde la fiabilidad como local, y más cuando las dos siguientes visitas son al Villarreal y al FC Barcelona. PD: El Bilal ya ha conseguido dos goles y no tardará en mejorar sus registros en el Reims. Tengamos paciencia con el punta de Mali y dejémoslo crecer…