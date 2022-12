Uno por línea

Almería, 1 de diciembre de 2022. Estimado Piñeiro, al parecer en el seno de la dirección deportiva de cara a este mercado invernal las intenciones van por eso que apuntas. Son conscientes de lo que le costó al cuerpo técnico engrasar y encajar todas las piezas del actual puzzle que compone el equipo llegando muchas de ellas a última hora y no pretenden desestabilizar el buen trabajo de base con fichajes puramente especulativos, sino facilitar que Rubi pueda hacer su trabajo sin sobresaltos durante esta atípica segunda pretemporada para afrontar el segundo tramo liguero con buenas perspectivas. Eso no quita para que el club prescinda de jugadores que no están teniendo el protagonismo esperado para hacer margen en el ajustado límite salarial marcado por la LFP. La intención pasa por reforzar con una pieza cada una de las líneas del campo salvo la portería, donde lo idóneo sería que las charlas con Pacheco hayan llegado a buen puerto. PD: Ahora no hay que construir un equipo, solo retocar.