Pero lío...

Ayer publicaba mi buen amigo Nico García en este periódico un artículo de opinión, titulado Líos de divisiones, en el que hablaba sobre las dudas que genera la estructura de una competición como la Primera Andaluza de Almería, en la que después de 16 jornadas ahora se abre una segunda fase, la más decisiva, en la que se decidirá qué equipo asciende y cuáles tendrán que despedirse de esta categoría para jugar en otra inferior, acompañando así al Roquetas CF 2016. ¿Y dónde reside la incertidumbre? Pues muy fácil. Ni mi compañero periodista Nico sería el primero ni yo seré el último en preguntarme de qué sirve dividir una liga en dos fases, puesto que el tener que disputar ahora una promoción para subir o una para no bajar, con varias eliminatorias, no beneficia en nada importante, por poner solo un ejemplo, al que haya acabado primero en esa fase regular. ¿Había necesidad de hacer esto, de montar este sistema tan enmarañado, en una competición de 13 equipos? Sus razones tendrá la RFAF, digo yo. Desde mi punto de vista, compartiendo también el del colega García, se debería jugar una liga como las de toda la vida, haya los equipos que haya. Y que termine cuando tenga que terminar, ascendiendo el primero (o los que hagan falta) y descendiendo el que acabe último (o los que hagan falta). Intuyo que lo que se quiere hacer con estas segundas fases es alargar el período de competición, que no termine nada antes de junio, lo que asegura también la necesidad de un arbitraje y otras ciertas cosas que generan dinero, claro está. Pues bien, ahora que le expliquen al Pavía, que ha sido campeón de la Primera Andaluza, yendo líder prácticamente toda la temporada, que se puede quedar sin ascenso si tiene un mal día o se ve perjudicado por un error arbitral en una fase de ascenso, en esta categoría, no se disputa en las siete provincias andaluzas restantes. Por algo será.