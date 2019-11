La lista negra

En todos los años que llevo siguiendo a la UD Almería, he tenido la suerte de ver una serie de grandes futbolistas defendiendo los colores de nuestra camiseta. En todo este tiempo también ha habido jugadores intrascendentes, fáciles de olvidar, y otros que, por unos motivos u otros, están en mi particular lista negra, como Raymond Reddington. Los motivos para formar parte de esa lista pueden ser muchos, aunque suelen ocupar este puesto jugadores que no dan la talla o no responden a las expectativas creadas. También incluyo en esa lista a jugadores con una falta de compromiso total o jugadores a los que el club les importa un pimiento, anteponiendo sus intereses personales primero, sin importarles las consecuencias de sus actos. De la actual plantilla rojiblanca ya tengo algún nombre que estaría dentro de esta lista. De los actuales fichajes, aún estoy intentando hacerme una opinión bien formada, pero es evidente que hay jugadores que han respondido brillantemente, otros que por el momento no justifican sus fichajes y otros que, de seguir así, pueden acabar en mi famosa lista negra. El croata Ante Coric fue uno de los grandes fichajes del verano, a pesar de venir de cierta inactividad en Roma. Es un jugador que tenía una categoría contrastada y que, por el momento, no acaba de arrancar en el Almería. Desde luego que no está marcando las diferencias que se esperan de él y apenas nos ha dejado un par de detalles en todo este tiempo. Con Pedro Emanuel y su sistema del patadonytentetieso estaba claro que Coric poco podía hacer, pero con Guti y su fútbol combinativo el mediocentro croata debería brillar en ataque, y más rodeado de gente como Aguza, Petrovic, Lazo o Darwin. Eso sí, tiene que sacrificarse y aportar más en defensa y para ello su físico tiene que trabajarlo. El jugador y su padre justificaron su fichaje diciendo que necesitaba tener continuidad para recuperar sensaciones. Es cierto que hasta la fecha no ha sido tan indiscutible como se suponía, pero espero que con Guti eso cambie y él responda, o lo tendré que meter en mi particular lista negra…