Ya está. No hay más dudas, secretos ni especulaciones. Las listas de las plantillas que van a disputar el campeonato mundial en Qatar a partir del próximo fin de semana, ya están cerradas. Y como nunca llueva a gusto de todos, las críticas no se han hecho esperar; desde Brasil hasta España, pasando por la campeona del mundo, la selección francesa. En todos lados, como en casa calderadas, se cuecen habas y a muchos seguidores de la pentacampeona, Brasil, les sorprende que los máximos ídolos locales, Gabigol y un prometedor Endrick de tan solo 16 años, no entren en los planes de Tite, quien sí hizo hueco a un cuestionado veterano como Dani Alves. Los hinchas del gallo francés, dudan que Camavinga, Fofana, Rabiot o Tchouaméni conformen un medio campo duro y musculoso como el que traccionó al equipo que levantó la copa. Matuidí, Pogba y Kante, lesionados, se quedan en casa mientras Deschamps apuesta por la juventud.

En España la lista ofrecida por Luis Enrique es tal vez la más cuestionada, pero ya sabemos que el entrenador de Ña Roja es de ideas fijas. Las cosas se mezclan y las suspicacias aparecen. Ferrán Torres, quien no ha ofrecido un rendimiento notable en el Barcelona en las dos temporadas que lleva, es además yerno del asturiano y eso no ayuda. Ansu Fati llega casi sin tiempo para reconocerse, después de estar muy castigado por las lesiones. Eric García es el caso inexplicable de un jugador al que se le espera. Por muchos menos fallos, otros acabaron su carrera antes de tiempo. Si, y todos son del Barça, pero también es verdad que de los pocos españoles que juegan en el Real Madrid, dos están convocados. Hay dudas en la portería con Unai Simón, pero el segundo y el tercer portero son casi desconocidos para la afición. Hasta el propio Iker Casillas, que cada vez que abre la boca sube el pan, bromeó con volver. Morata y el pequeño de los Williams son la esperanza de gol y por el bien de todos, es mejor que estén acertados, porque afuera han quedado jugadores con mucha pólvora contrastada como el gallego Iago Aspas.