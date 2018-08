El listón no está muy alto

No parecía muy preocupado Alfonso García con el tan manido tema de que el equipo necesita un jugador que haga goles. Parece que no le quita el sueño. No deja de ser curioso, visto lo visto. ¿Mejorar lo que ya había? No debe de ser tarea difícil. Los números de los delanteros que la pasada temporada había en plantilla no son como para lanzar las campanas al vuelo ni como para no estar preocupados, ya que lo de ver portería no iba con ellos. Solo hay que echar un vistazo a sus números: Fidel, Caballero, Juan Muñoz, Hicham, Álamo, Soleri … Esos delanteros no han dejado muy alto el listón para pensar que no va a ser fácil mejorar lo que ya había. De ahí que me sorprendan las palabras de Alfonso, que de fútbol sabe y un equipo sin un jugador que te haga goles estás condenado a pasarlo mal, muy mal. Ojalá esta temporada estén más acertados los delanteros que ha traído o que vuelva a encontrar a ese jugador que sin ser un '9' te haga un buen puñado de goles que te den puntos, porque de lo contrario… Sigo siendo de la opinión que mejorar lo que ya había no es ninguna utopía. El Almería necesita gol, un rematador. Ojalá Sekou, que el año pasado los hizo hasta casi con los ojos cerrados, sea ese goleador, aunque eso será tarea de Fran Fernández, ayudarle a crecer en una categoría muy perra y dotarle de la confianza que necesita un chico tan joven para poder ayudar al equipo. Confianza que no tiene ya precisamente Caballero, con el que no cuenta Fran y que a día de hoy muchos se siguen preguntando qué le vio el club para vestirlo de rojiblanco cuando su cifra de goles en el Lugo casi fue testimonial estando a la sombra de Juanlu. Lo difícil para el Almería va a ser encontrarle acomodo. Difícil parece en Segunda, dados sus registros de las dos últimas campañas, pero el club necesita desprenderse de él para terminar de cerrar la plantilla. Fran no lo quiere y la afición tampoco confía mucho en él.