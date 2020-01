Ya está aquí el mercado de invierno. Con sus rumores. Sus cábalas. Sus decepciones. Con sus cosillas, vaya. Y, dentro de esas cosillas, haciendo erupción en este mundo subterráneo, están las llamadas. Ya saben: un representante, cansado de esperar, telefonea a un medio de comunicación, le cuela el nombre de su representado y el bulo echa a andar. Es bastante fácil, de hecho. Recuerdo cuando, en mi etapa en un medio de la provincia, recibí una llamada de un número extraño. Descolgué, se me presentaron y me comentaron que Salva Ballesta estaba hablando con el club para entrenar al conjunto rojiblanco. Me soltaron cuatro datos fáciles de la supuesta negociación entre las dos partes y me colgaron. Las dudas eran evidentes, claro. ¿Quién iba a llamarme a mí, un pringao de 24 años sin ni un solo contacto en este mundillo, para darme tal primicia? La respuesta era obvia: alguna persona del entorno del exdelantero quería colar su nombre entre los posibles candidatos al banquillo unionista, y yo era un cebo perfecto. Mi inocencia de recién graduado hizo que me tragase el bulo. Y di la información. Entrevisté al susodicho, que se prestó encantado de que su nombre sonase en los medios. Alimenté una información que no existía antes de darme cuenta de que me la habían colado. El otro día, un joven periodista argentino consiguió mi número y me preguntó por las posibilidades de que Di Plácido, lateral de Lanús, terminase en la UDA. Le respondí dentro de mis conocimientos, usando los medios que tenía e intentando ofrecer una información veraz. Mi respuesta le convenció y la usó en su información. Confió en mí. Los años te hacen aprender. Te hacen saber a quién creer y a quién no. Te hacen conocer cómo funciona todo. Lo malo es cuando, aun sabiendo todo eso, te dejas hacer y filtras informaciones interesadas, partidistas y con el fin de manipular. Es ahí cuando el periodista pierde su credibilidad. Y, con él, desgraciadamente, la pierde el periodismo. La perdemos todos.