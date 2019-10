Almería, 24 de octubre de 2019. Estimado Piñeiro, me consta que en el vestuario han empezado a surgir los primeros recelos entre quienes sobreviven de la campaña pasada por lo que entienden que está siendo la forzada introducción en el equipo de los nuevos fichajes pese a que los buenos resultados de las seis primeras jornadas los avalan. Sienten que el coste de las contrataciones empuja ese relevo en el once y surgen las primeras dudas de si Pedro Emanuel será capaz de mantener el vestuario como una piña o acabará saltando por los aires. En cualquier caso comparto tu opinión de que ha llegado el momento para hombres como Coric, Darwin o el propio Appiah, que hasta la fecha no han podido mostrarse en todo su esplendor por diversas circunstancias. Creo que el técnico luso, que en Alcorcón recibió el primer tirón de orejas de la propiedad, va a contar de inicio ante el Extremadura al menos con el croata y el uruguayo, sin descartar al inglés. Buen día para ver de lo que son capaces.