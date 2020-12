Ya han llegado

No tuvo realmente el Almería malos centrales en los últimos años, aunque tampoco una pareja fiable en el eje de la zaga, algo que sí tiene Gomes esta temporada con Maras y Cuenca. Incluso Chumi muestra la fiabilidad necesaria para un equipo que aspira a lo máximo. No se trata de una posición cualquiera, ya que, aunque, por ejemplo, los laterales cada vez cobran más importancia en el juego integral, una buena columna vertebral es esencial. Sería de necios culpabilizar en un solo elemento el que el Almería no subiese a Primera hace unos meses con el ascenso más barato de los últimos años. Aunque quizás el rumbo hubiese sido diferente sin las lesiones de Owona o Ibiza, o con otra pieza en lugar de la de Costas en el mercado invernal. De ahí que la incorporación de Cuenca haya sido clave en una renovación que no ha sido sencilla, incluso se entiende que El Assy y compañía hayan cumplido su frase de "no vamos a formar a ningún futbolista para que vuelva a su club de origen". Lo que no se comprende es que el Barcelona haya dejado marchar al brasileño, máxime con sus problemas en el centro de la defensa; a pesar nadie tiene una bola del futuro, el zaguero propiedad del Villarreal apunta a selección absoluta. Cuenca ha hecho incluso mejor a Maras, ya que aunque se tuviese en un pedestal al balcánico, su versión en la segunda mitad de la anterior temporada no fue la de meses anteriores. Ahora va bien por alto, no le quema el balón en los pies sin limitarse a pases de seguridad y rara vez suspende en la marca y en las coberturas. También pedía la hinchada rojiblanca en los últimos años dos mediocentros en condiciones, top que si quiere aspirar a lo máximo. Y también han llegado, siendo sus ausencias con las rotaciones de Gomes las que más se notan. Morlanes es un lujo y Costa un centrocampista que si tiene cabeza puede ser cabeza europea en los próximos años. Apenas tiene 20 años recién cumplidos y actúa como si fuese un veterano total. Su compra sería la mejor noticia.