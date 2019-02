Me llevo la radio

Me la juego. Estoy haciendo el artículo de opinión 21 horas antes de que se juegue la semifinal entre Unicaja Almería y UBE L'Illa Grau. El equipo de Manolo Berenguel, bajo mi punto de vista, no es el favorito en esta Copa del Rey, pero sí lo era en su choque del viernes. Los campeones sacan su garra en los momentos importantes, como hace el Madrid en los últimos años en Copa de Europa o el Barcelona, por ejemplo, en la Copa del Rey ante el Sevilla. Por eso, escribo sobre la hipótesis de que los verdes van a disputar hoy la final. Me pillará en Bacares, desde donde voy a estar atento a las alertas del móvil... como en la décima. Aquella me cogió recién operado de la rodilla, haciendo ejercicios en la piscina de rehabilitación. Estaba metido en el agua, escuchando la radio y en los momentos decisivos tragué en varias ocasiones agua de los saltos y los brincos. ¿Y si me tengo que comer el artículo de opinión y ustedes se están riendo de mí mientras tanto? Aunque voy a hacer la crónica, que calculo que terminará pasada las nueve de la noche y entre que consigo información y las fotos, me iré más allá de las conce, no voy a cambiarlo por lo siguiente: considero a Unicaja Almería como el mejor club de España y le pido que, como mínimo, roce los trofeos con sus manos. Esto es, no ganar a UBE L'Illa Grau sería un traspiés inesperado, doloroso y merecedor de crítica. Los campeones no sólo tienen que serlo, sino también que parecerlo (y merecerlo). Como el César. Y Unicaja puede caer ante un igual, pero ante un rival que no tiene su potencial, debe de ganar. Esto es cargar de responsabilidad a los verdes, pues sí. Pero el conjunto de Sedeño, de Berenguel y de Viciana tiene que recuperar su centro volviendo a dominar en España y paseando nuevamente el nombre de Almería por toda Europa. Ojalá hoy visite Las Menas, con el oído puesto en Melilla.