A llorar a la piecita

Volvió la liga, volvieron los partidos de fútbol y en esta nueva normalidad, hay cosas que siguen siendo como antes del mes de marzo. Nada ha cambiado, como la costumbre de los equipos grandes que sugieren que se les perjudica sobre todo si se trata del rival directo. Este viernes, cuando no, fue Gerard Piqué el que dejó caer que el Barcelona tenía una tarea difícil para ganar el campeonato ya que el Real Madrid, difícilmente se dejará puntos en el camino. Hacía referencia principalmente al gol del Valencia, convertido por Rodrigo y anulado por el árbitro después de mirar la pantalla, en una dudosa jugada de fuera de juego con el que los de Celades se ponían arriba en el marcador. A estas alturas de la vida se sabe que las decisiones que hoy te dan, mañana te lo quitan. Si eres un grande, con seguridad te habrán dado más que lo que te han sacado, porque en el fútbol al igual que en la vida, hay justicia para ricos y otra para los pobres. Por eso lloriquear después de no haber podido ganar, es casi una excusa impulsada por la impotencia. Si el Barça no le ganó al Sevilla, fue por limitaciones propias, por méritos del rival, pero nunca por un fuera de juego en un partido disputado dos días atrás. Los poderosos se quejan porque quieren engordar sus vitrinas, mientras los humildes pelean por poder subsistir. Las voces que retumban son las que vienen de arriba pero los de abajo no se oyen, mientras silenciosos se acercan al descenso sin buscar responsables fuera de las plantillas. Las medidas declaraciones de Piqué, quien sugiere, pero no afirma para escapar a las sanciones, son una pataleta del niño bien que parece que es, al que no le han dado el gusto en su capricho. Pero el problema está dentro. El equipo no es que no juega a nada, más bien, la llegada de Setién no le ha impreso el cambio que necesitaba y la diferencia entre Quique y Valverde, solo es de carácter teórico. Si las cosas no funcionan, no es culpa de los demás. Como dicen en mi barrio, "a llorar a la piecita".