Nunca llorarás solo

El Sevilla trajo la sexta copa continental a casa y todo Nervión está de fiesta. Seis finales europeas jugadas y todas ganadas; casi nada para un equipo que puede presumir de ser el único representante español que salvó los muebles esta temporada. Ya sabemos aquello de que las finales no se juegan. El himno del Arrebato, los toques arquitectónicos que salen de las botas de Banegas, los aciertos de De Jong , la eterna juventud de Jesús Navas y el infortunio de Lukaku, la luz que irradian Antonio Puerta y José Antonio Reyes, el ojo de Monchi y las lágrimas de Lopetegui, todo unido, ensamblado y esa porción de suerte que se necesita para salir campeón. El Sevilla puede presumir de orgullo español, de olfato para que una institución vendedora, logre permanecer en la cima a pesar del paso del tiempo, pero sobre todo de ganar las finales que juega, un dato de récord que al menos ostentará una temporada más. Me alegro de ello y de este fútbol reconfortante que practica la clase media. Pero más me alegra que el míster haya podido o le hayan dejado acabar un campeonato. A veces pienso que entrenadores como Lopetegui o Setién, no deberían permitirse dirigir equipos galácticos, tan solo porque el perfil que ostentan, no encaja en la mesa de los ricachones. Quizás por eso el técnico del Sevilla rompió a llorar. Porque su cese fulminante a las puertas del estreno de la selección en el pasado mundial, es un golpe difícil de digerir. Porque su cese estaba vinculado al Real Madrid, club que también prescindió de sus servicios por algún mal resultado y la presunta falta de compromiso de sus jugadores. El llanto de Lopetegui le humaniza y lo pone en el plano de lo terrenal. Con seguridad esas lágrimas fueron compartidas más allá del sevillismo. Por los amantes del fútbol, por los amigos de lo sencillo, por la gente buena que desea que a otra gente buena, las cosas le salgan bien. Lopetegui ya tiene su lugar en el mundo. Nunca más, llorará solo.