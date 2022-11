Como local, de Champions

Y como visitante, colista. Esta es la realidad del Almería en este arranque de la competición. Si nos centráramos en los partidos como local, el Almería es el sexto mejor local por detrás de Barcelona, Betis, Real Madrid, Osasuna y Athletic (los dos últimos con un partido más). Ahí es nada. Los almerienses han ganado 4 de los 6 partidos que han disputado en casa (derrotas ante Real Madrid y Osasuna), logrando 12 de los 13 puntos que tiene en su propio feudo. La contrapartida es el pobre bagaje que tienen en sus visitas, donde solo lograron empatar ante el colista Elche y tiene números de descenso directo a Segunda, con mejores o peores sensaciones dependiendo del partido. Las salidas son un problema. Porque si bien los números en casa son propios de equipo de zona de Champions, es difícil pensar que el Almería pueda ser tan infalible como local y que no vaya a necesitar rascar algún punto en sus visitas para salvar la categoría. Fiarlo todo a los partidos de casa es un riesgo que no podemos asumir, porque va a haber partidos que se nos atragantaran en el Power Horse Stadium y no podremos ganar. Esos puntos tendremos que lograrlos en otros campos y, para hacerlo, tenemos que mejorar nuestras prestaciones como visitante, ya que el Almería es un invitado soñado en las visitas, llevando puntos allá por donde va. El equipo lleva un mes en clara mejoría. Lo ha hecho en su juego y en su confianza y ya tiene unos automatismos en ataque que dan resultado. Ahora la clave es mejorar en defensa, conceder pocas ocasiones y encajar lo menos posible. La visita al Camp Nou no es la más adecuada en este sentido, dada la artillería del conjunto azulgrana, pero en el pasado, salvo alguna bochornosa excepción, tampoco hemos salido goleados de allí (ni con Emery, ni con Hugo) y no hay motivos para pensar que el Almería no pueda aguantar el tipo y dar algún susto. Para ello deberemos defender infinitamente mejor de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Hacerlo peor es casi imposible. PD: La diversidad de goleadores en el Almería demuestra que la apuesta del verano mereció la pena…