Acabadas las competiciones, si yo fuera Joan Laporta (válgame Dios), diría: “Al loro que no estamos tan mal”. Entiéndanme, es solo una manera de hablar. No quisiera ser ese hombre excéntrico, que se baña con champán, las mamachichos rodeándolo y fumando puros. Solo que como presidente del FC Barcelona, sacaría pecho, porque a pesar de lo padecido, el azulgrana, como institución que participa en competiciones profesionales, se ha hecho con 19 títulos esta temporada, algo que nadie está en condiciones de afirmar. El Barça ha igualado su propio récord. Se ha proclamado campeón en fútbol masculino, fútbol femenino, balonmano, baloncesto, hockey y este viernes le ganó al Jaén Paraíso Interior, la final de fútbol sala. Casi nada.

Son las escuadras que compiten a nivel profesional y cada uno de ellas, como las chicas del fútbol, han levantado otros trofeos, que en caso de las féminas, es la Copa de Europa venciendo al Wolfsburgo en una final de infarto donde le dio la vuelta a un 2 a 0 para conseguir su segundo título continental. Liga, Supercopa de España y Champions para ellas. Los dirigidos por Xavi Hernández, ganaron Liga y Supercopa de España. Suena a poco, pero porque en la era Messi se impuso la obligación de salir campeón siempre. En baloncesto arrancaron ganando la liga catalana y luego la liga profesional, venciendo al Real Madrid en la final por 3-0. Podrían haber dado más, con seguridad, pero ahí están los resultados de una campaña regular. Liga, Copa del Rey y Supercopa para el hockey sobre patines que sigue a lo suyo como los chicos del handball y el fútbol sala. Cinco títulos para el balonmano y cuatro para el fútbol sala.

Entre todos han sumado 19 campeonatos y esa realidad no coincide con el diagnóstico de enfermo en terapia intensiva. Parece un club vivo, con diversidad y disciplinas de élite. Los trofeos están allí para verlos. No es una casualidad. Es una apuesta más allá del fútbol once, que viene de lejos, que no es un accidente. Si uno mira con perspectiva, verá que a pesar de las dificultades siempre se puede estar peor.