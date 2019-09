Hasta luego, mercado

No existen datos que lo corroboren, pero agosto de 2019 puede que haya sido el mes más frenético en los 30 años de historia del club indálico. Tras la compraventa de la entidad almeriense por parte de Turki Al-Sheikh, han sido cuatro semanas de auténtica información, con más de una decena de entradas (los fichajes entre la secretaría técnica entrante y la saliente ascienden a la veintena), jugadores que se enrocaban en su jugoso contrato para no salir y un largo etcétera. De la numerosa información del octavo mes del año, un gran porcentaje ha sido de la ventana invernal, ya sea en forma de entradas o de salidas. Así que tras cerrarse la misma el que escribe estas líneas se reirá de ese mercado que le ha tenido frito estos días atrás. Cuando usted lea estas líneas, estaré en el aeropuerto de Dublín o de Liverpool, esperando ese viaje a Rumanía, donde la selección española jugará pasado mañana. Querido mercado, apenas me dejaste disfrutar de la Feria de Almería. Fui apenas el lunes a la del mediodía y el viernes a la de la noche. Ese lunes mis amigos ya habían comido cuando me presenté en el centro. Si no recuerdo mal, ese día se anunció el fichaje de Rosic. Así que hoy me tomaré una birra irlandesa en el trasbordo de Dublín a Liverpool. Irá por ti, amigo mercado. También me la jugaste el viernes de feria con la llegada de Vada y el interés por Coric. Disfrutaré de Bucarest por ti, amigo mercado. Tampoco me olvido de todas esas inscripciones que no hiciste a tiempo, perdiendo minutos por tu incompetencia. Así que una de las cervezas en Cluj irá por ti, amigo mercado. Y no descansaste ni el domingo. Anteayer, más, con Appiah. Iba a sentarme en el sofá a las 17:00 horas. No me dejaste hacerlo hasta pasadas las 21:00, por lo que me debes una comida, amigo mercado. Mientras te mando lejos y espero no verte hasta enero, con lo fácil que hubiese sido que cerrases con el inicio liguero...