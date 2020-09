Sin lujos en Lugo

Londres, 24 de septiembre de 2020. Estimado Navarro, el gallego, como el castellano, tiene muchos acentos y hay partes de Galicia donde se 'sesea' con la letra c, o se 'gegea' con la g, pronunciando esta letra como una jota con las vocales que no debería. Hay una frase muy típica sobre Lugo que reza: "Soy de Lujo y no lo niejo", aunque curiosamente en esa parte no es tan habitual la geada. Lugo marca el inicio del camino que ojalá lleve al Almería a Primera. Por eso no podemos permitirnos el lujo de dejar puntos tan pronto. Es cierto que lo importante no es como se empieza, sino como se acaba, pero no es menos cierto que un triunfo en el Anxo Carro cargaría de razones a José Gomes y su proyecto, que aún a estas horas tiene varios frentes abiertos en tema de llegadas y salidas. La temporada pasada el Almería fue un lujo en tierras lucenses, bordando uno de los mejores partidos de la era de Guti. Esperemos que, a pesar de que la plantilla no está cerrada, los roijblancos tengan una suerte similar este domingo…