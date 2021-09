La luna y el dedo

El fútbol español posee unos cuantos problemas bastante severos que se agravan a la hora de ser comparados con las ligas de otros países. Las pérdidas de tiempo, los problemas económicos de los clubes, la prensa ultra, lo intrusivo que resulta el VAR o las restricciones de aforo que todavía siguen vigentes son algunos de ellos, pero hay más. Concretamente, uno que muy pocos señalan, porque la autocrítica no se lleva tanto como el mirar a los demás. Hablamos del aficionado medio. El aficionado medio en España es ese que se queja cuando un colegiado le señala un inexistente penalti en contra a su equipo, pero que calla cuando le regalan uno a favor. El mismo que denuncia al VAR por castigar a su delantero en una jugada en la que no sucedió nada, pero que vitorea cuando es el ariete rival el que es absurdamente penalizado. El que mira con envidia a otras competiciones porque en ellas el juego es dinámico, pero que elogia a sus futbolistas cuando interrumpen el partido para arañar segundos al cronómetro. La última la vimos en el Espanyol-Atlético de la pasada semana cuando, tras una insufrible segunda parte con interrupciones de VAR, por lesiones, por sustituciones y por hidratación, el colegiado añadió 10 minutos que los colchoneros aprovecharon para anotar el gol de la victoria. Lejos de aplaudir que, por fin, el fútbol español se europeíce en este aspecto, compensando el tiempo perdido, el forofo -incluido el propio Espanyol como club- criticó este descuento. Lejos de analizar por qué se tuvieron que compensar uno de cada cuatro minutos de la segunda mitad, el fanático se quejó del árbitro. Como el tonto al que le señalas la luna y mira el dedo, el aficionado medio, simplemente, se dedica a aplaudir o criticar en función de su propio interés, ajeno a todo análisis que mejore la competición en la que su equipo milita. Porque, para que nuestro fútbol avance, todos los que lo formamos debemos contribuir. Si no, nunca vamos a conseguirlo. Todo lo contrario.