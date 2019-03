Los lunes al sol

Así,picando, poquito a poco, lo he conseguido. Han sido nueve años los que han tenido que pasar para conseguir que se carguen el partido de Liga de los lunes. Tirando de hemeroteca he podido constatar que desde enero de 2010, cuando se anunciaba a bombo y platillo el partido de los lunes por la noche de Primera y el de los viernes de Segunda para la temporada siguiente de aquel entonces, he ido mostrando mi disconformidad con este horario.

La medida se planteaba como una posibilidad que se decidiría cada semana en función de si había compatibilidad con otras competiciones. Yo cruzaba los dedos para que las veces que se diera el caso fueran las menos, pero no contaba con que ese encuentro iba a ser el despojo reservado para equipos modestos a los que no les afecta la Champions, ni la Europa League, ni nada de nada. Así que al final nos lo hemos comido enterico religiosamente cada jornada.

La iniciativa se contemplaba hasta 2014, en principio. Supongo que ser cautos era lo más razonable después de la anterior intentona de los noventa, que duró apenas un par de temporadas en Antena 3 con sus infografías modernas y vanguardistas. Mi yo del año 2010 se echaba las manos a la cabeza pensando que iba a tener que sufrir durante los cuatro años siguientes. "¿Dónde estaré yo?", decía. Pues en el mismo sitio, pobre iluso. Y no solo en 2014, sino que, en pleno 2019, las maratonianas jornadas de Liga que comienzan un viernes y acaban cuando comienza la semana siguiente han seguido desarrollandose.

Hasta ahora, que la Liga ha atendido mis súplicas y ha decidido cambiar el partido de los lunes por uno los domingos a las dos de la tarde. Ya puedo sentirme satisfecho y realizado, he cumplido mi misión. Pero mi labor no acaba aquí. No pararé hasta acabar con la Copa del Rey con eliminatorias a doble partido y con el partido de Liga de los viernes. Y si me apuras con los del sábado. Bueno, y los del domingo.