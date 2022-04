Los lunes tienen solución

Los lunes son y no son al Sol en Almería. Como una foto fija, vivimos en una eterna Primavera, con algunos sobresaltos, y las playas ya han recibido a sus primeros clientes y algunos, los más valientes, han probado ya la temperatura del agua. Pero en cuestiones futboleras, el primer día de la semana es el último para la UDA que volverá a cerrar la jornada con la visita del Spórting, un grande venido a menos que llegó a ser líder en la décima jornada y todavía no ha cerrado la permanencia. Contra los asturianos será el sexto partido en de los unionistas . Los abonados, sobre todo quienes viven fuera de la capital, se quejan tanto por el día como por la hora (21:00). No pueden ir porque viven fuera de la capital y al día siguiente tienen que madrugar para ir a trabajar o a la escuela, en el caso de sus hijos. Pero el problema tiene solución. La alternativa pasa por liberar el carnet. Aquellos que no pueden o no les apetece acudir podrían acogerse a la opción de entregar su abono y el Club lo volvería a sacar a la venta. La entidad y el asociado se repartirían el beneficio, no sé si a partes iguales o en otro proporción y todos tan contentos. El abonado no perdería dinero y el entidad no vería reducida la presencia de aficionados en las gradas. El pacto no es nuevo. Otros clubes ya lo vienen haciendo a satisfacción de las dos partes. Sí, se trata de copiar de otros, pero no pasa nada. En lo económico, las cantidades serían pequeños, pero socialmente tiene su importancia. No es igual contar con el apoyo de 8.000 de tus aficionados que reunir a 10.000 o más. La propuesta es la del Barça- Eintrach de la Europa League, pero en sentido positivo. No se busca recaudar, sino no perder respaldo social en el graderío y aún más cuando resta tan poco y está en juego el tercer ascenso a Primera de la era moderna.