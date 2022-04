La madre de todos los partidos

Desde la época de la UDA de Unai Emery en Segunda, los rojiblancos no habían estado en una jornada tan avanzada como la 35 en posiciones de ascenso directo. Ni siquiera cuando se ascendió con Javi Gracia como entrenador. Son datos irrefutables que han llevado al tercer proyecto de Turki a una situación idónea de cara a asaltar la máxima categoría, que se antoja ilusionante y duradera de la mano del mandatario saudí. Antes había que sentar las bases con una victoria sobre la Ponferradina, tan balsámica como esperanzadora. Sin querer, las desafortunadas lesiones y sanciones han reforzado al equipo, cuando normalmente ocurre lo contrario. Primero con la llegada de Ely, un jugador que aun sin estar en su mejor tono físico, aporta su categoría. Y segundo con la expulsión de Akieme en Huesca, ya que últimamente no daba pie con bola el lateral izquierdo, mientras su compañero Centelles se encuentra a día de hoy en mejor forma. Una vuelta de Akieme al once inicial en Valladolid desacreditaría a Rubi. Además, se han incorporado para la causa Appiah, que jornada a jornada crece en confianza, y hasta Lazo, que ante la Ponferradina se redimió tras la espantosa actuación de Huesca. Incluso se puede decir que la actitud de Sadiq, ya perenne en Almería, es la mejor desde que el nigeriano arribó por estos lares. A todo ello se le une la fluidez de Eguaras, el compromiso de De la Hoz, el sacrificio de Samú y la presencia asegurada de Babic al no recibir tarjeta ante los de Bolo, formando todo ello un buen cóctel para afrontar en Valladolid el que quizá sea el choque más importante de la historia del fútbol almeriense, porque ascender con Turki no será cualquier cosa. En Valladolid, la UDA tiene mucho que ganar. Si vence, se sentencia el ascenso en un porcentaje elevado al distanciarse los de Rubi, de facto, cinco puntos del Valladolid, o sea, cuatros puntos más el gol avarage. Con el calendario que le resta a los rojiblancos, tendría que ser más que suficiente. Un empate en Pucela también abre las puertas de la gloria, aunque con menos alegrías. Afortunadamente, una derrota no sentencia nada, debido al enfrentamiento directo que han de jugar, a falta de cuatro jornadas para el final, los dos rivales directos de la UDA: Incluso, si se pierde, que sea por un solo gol, por aquello de ganar el gol average al Valladolid. Muchos factores en juego y a tener en cuenta en la madre de todos los partidos...