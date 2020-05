Llegó el momento. Después de tantos dimes y diretes, ya hay fecha concreta para la vuelta a los entrenamientos. Antes de reanudarlos el próximo viernes, se les realizará test (así debería actuar el gobierno) a todos los componentes del staff profesional de la UDA y a los jugadores que vayan a participar en este retorno a lo desconocido. Veremos a ver lo que nos deparan las próximas semanas, aunque hay algo que ya conocemos, que Fali, jugador del Cádiz, no está dispuesto a jugar (menos mal que su ejemplo no se extendió entre el resto de los profesionales del fútbol y de las diferentes actividades de más o menos riesgo), y que por el contrario colegas como nuestro Fran Villalba o Rakitic abogan por reanudar la competición. Es más, el jugador azulgrana afirmó que asume el riesgo de jugar, como el de cualquier otro trabajador. Bravo por ambos. Olvida Fali que se van a extremar las medidas de seguridad frente al Covid-19 y que quizá el peligro esté más en acciones cotidianas del deporte en general y del fútbol profesional en particular, como los delicados choques cabeza con cabeza u otros aun más graves que, por desgracia, suelen acontecer durante cualquier encuentro.

Esta mini competición promete ser la madre de todas las batallas por diversos motivos. El primero lo encontraremos en la preparación física, en espera de comprobar el número de plantillas que van a afrontar las primeras jornadas en mejor estado. Si el papel de los preparadores físicos es siempre importante, en esta ocasión especial será determinante. Otro aspecto a destacar será el del técnico, ya que su capacidad de elección será mayor si es que cuenta con fondo de armario, como le ocurre a la UDA, pues parece que se podrán realizar un mayor número de sustituciones. Si un entrenador sabe combinar con destreza sus piezas, contará con una sustancial ventaja, ya que podría sorprender al rival sobre la marcha.

También hay que tener en cuenta otro matiz importante. Puede que por desgracia sobrevenga un rebrote general de la pandemia, o que simplemente alguna plantilla se vea afectada por el Covid-19; en ese caso, la posibilidad de suspender definitivamente la temporada sería grande, por lo que cobraría vital importancia el poder estar desde la primera jornada de la reanudación en posiciones de ascenso, porque no me puedo creer que hipotéticamente se suspenda la temporada a falta de cinco jornadas, y no compute la clasificación de ese momento. Cuidadito con eso, que esto es para listos. Otra probabilidad es que ni siquiera se vuelvan a disputar las once jornadas que restan; ligas como la francesa o la holandesa así lo han decidido (me da que se han precipitado, pensando también en las competiciones europeas inacabadas), con la idea en el ambiente de aquel postulado de república bananera en el que no habría descensos a Segunda, premiando así a los que fracasaron, e incorporando ascensos a Primera a la carta, para que no haya un número impar de equipos en la siguiente campaña. Con razón los jugadores del Rácing no ven clara la vuelta. Tebas anunció que habría descensos sí o sí, pero señores, bienvenidos a España...