El pasado miércoles, antes de una de mis habituales pachangas semanales en el centro deportivo de la 'Urba' de Roquetas de Mar -las instalaciones privadas sí están operando a pleno rendimiento mientras que las públicas continúan con restricciones-, había unos niños ocupando el terreno de juego de fútbol 7. Chavales de no más de diez años cuyos padres habían alquilado el campo, imagino que para matar dos pájaros de un tiro: sus hijos hacen deporte y, además, están una hora entretenidos. Un triunfo lo mires por donde lo mires. Mientras esperaba a que llegara mi turno, me fijé en que, de los 14 niños, hasta cuatro llevaban la camiseta de la UD Almería. Tres de ellos la de este año y el otro, la del pasado. Por la calle, son muchos los escudos del club que se vislumbran. Camisetas, gorras, pantalones e, incluso, mascarillas oficiales pasean por la provincia cada vez con mayor asiduidad. Nunca se me olvidará cuando, en la penúltima jornada de la temporada 2007/08, muchos abuchearon al equipo tras perder 0-2 contra un Recre que se jugaba la permanencia. Los Emery, Negredo, Melo y compañía, lejos de despedirse de la hinchada tras un año absolutamente histórico que se saldó con la octava posición en Primera, se marcharon contrariados, visiblemente enfadados con aquella falta de gratitud. Este pasado sábado, tras un humillante 3-0 en Girona, casi medio millar de aficionados recibió a los jugadores para transmitirles su aliento, pese a que la gran mayoría de ellos ni siquiera tenía entrada para el partido. Apenas un par de protagonistas lo agradecieron. El resto pasó de largo, ajeno al calor de su gente, que seguía confiando en la remontada pese al abultado marcador. Han pasado 13 años entre estos dos ejemplos. Y es que, hasta hace un tiempo, el club estaba por encima de aquella joven afición que tenía mucho por aprender. Ahora es al contrario. Almería, cada vez más, es del Almería. Con todo lo que ello conlleva. Cosas que otorga la madurez.