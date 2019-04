Que Steven Spielberg de cine algo sabrá, no seré yo quien lo discuta. Pero lo de que las películas que no se estrenan en una sala son de segunda categoría, no lo comparto. Porque una cosa son los telefilmes de toda la vida, los de Antena 3 por la tarde, y otra las películas que producen hoy las plataformas de streaming. Vale que para encontrar una buena en Netflix hay que echarle un buen rato al catálogo, porque las hace como churros, pero los que han conseguido ver Roma sin dormirse dicen que es una obra maestra. Sí, hay algo especial, algo mágico en ir al cine, pero en los tiempos que corren tenemos muchas más opciones para disfrutarlo. Porque en mi época tragué mucho cine y no en pantalla grande, precisamente. No sé cuántas veces vi ET en mi infancia, señor Spielberg, pero fue en un pequeño televisor, con el vídeo VHS echando humo y la cinta rallada de darle mil vueltas hacia delante y hacia detrás. Y quiero decirle que en pleno 2019, con un plasma de 55 pulgadas, un bol de palomitas y la mejor compañía, se te saltan las lágrimas igual de bien, porque la magia del cine va mucho más allá de una pantalla.