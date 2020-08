Un mal ejemplo

Esto era una vez, un matrimonio con una hija de trece años y con un abuelo que era el padre de él.

Porque a la nuera no le gustaba vivir con el suegro, le dijo al marido que su padre tenía que irse de la casa, que tosía demasiado por las noches y que le daba "cosa" verle el pelo tan blanco y haciendo siempre ruido con el bastón o sorbiendo la sopa. Tanto insistió la mujer, que el hombre acabó cediendo:

- Padre… estará usted mejor atendido en una residencia. Ya iré yo a verlo de vez en cuando.

Con resignación, contestó…

- No te preocupes hijo. Mañana mismo me voy.

Al día siguiente, la niña, apenada al ver al abuelo con la cara triste salir con su hatillo, fue donde el padre rumiaba a solas su remordimiento, y le dio la noticia.

- Quiero ser monja. Irme cuanto antes a un convento.

Sorprendido y muy contrariado viendo en la chiquilla su determinación, respondió.

- Tú no estás bien. Mi única hija, ¿te vas a ir dejando solo a tu padre?

- ¿Qué más te da? ¿No dejas tú solo al tuyo?

(Diablo de cría; pensó)

- Tienes razón hija, tienes razón. Anda, corre y dile al abuelo que vuelva, que esta es su casa, que tú eres su nieta y yo soy su hijo, que no tiene que irse. Y que si tu madre no lo quiere con nosotros, que se vaya ella.

Es una escena del libro "Cantos de mi pueblo" escrito por Antonio Cano Cervantes, el poeta ciego de Garrucha.

Al leer estos días que doscientos ancianos de España quieren desheredar a sus hijos porque no se han preocupado por ellos cuando han estado enfermos o en peligro de enfermar en la residencia, me he acordado de mi paisano ciego. Y de los otros ciegos, los millones de verdaderos ciegos que aparcan a sus mayores fuera del calor y el amor de la familia y de la casa. Preocupándose lo justo, o poco, o nada, por cómo están atendidos, cómo de indefensos se sienten ante los achaques crecientes, ante la soledad creciente.

Se ha puesto de moda la "Residencia de la Tercera Edad", se dice, intentando en vano, ocultar la verdad; que son antesalas de la muerte, caminos hacia el definitivo olvido.

No me sale del alma pedir perdón por lo que escribo. Porque es verdad. Como es verdad que la presencia en casa de sus abuelos contando mil veces la historia de su adolescencia, su juventud, su vida, alumbrará la memoria de los nietos. Y la fecundará de amor a sus antepasados. Es decir, a sí mismos.

¿Qué no daría yo, qué no daría cualquiera por escuchar de nuevo las voces y los silencios habladores de los padres que se fueron para siempre, sus risas o sus enfados? ¿Qué no daría yo, que no daría cualquiera por ver una vez más cómo se alegran al verte llegar y cómo, con qué callada tristeza se resignan y se quedan al verte partir?

Mientras el mundo gira… ¿qué no daríamos, querida Rocío Jurado?