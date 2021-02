Londres, 25 de febrero de 2021. Estimado Navarro, dos derrotas ante Leganés y Mallorca, unidas a los empates con Sabadell y Fuenlabrada, han bastado para que los pesimistas por naturaleza salgan de su cueva a poner el grito en el cielo. De hecho, pude leer en redes sociales, para mi asombro, que el ascenso era una utopía y que ojo con caer fuera del play-off. Ahora parece que este Almería, el mismo que parecía que podía ganar la Copa tras eliminar a Alavés y Osasuna, el mismo que cabreó a buena parte de la afición por 'tirar' la eliminatoria ante el Sevilla, hace todo mal. Encaja muchos goles. No juega a nada. Las rotaciones son el eje del mal. Dependemos demasiado de Sadiq. Y cosas así. El delantero nigeriano, de hecho, está a dos partidos de volver a ser cuestionado ya que hay quien sigue acordándose de Darwin. Entiendo que el Almería está en un bache y que de aquí a final de liga veremos un equipo más consistente, sin tantas rotaciones. Y jugando al nivel que han demostrado, el ascenso será nuestro. PD: No me bajo del burro.