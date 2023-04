No estaba tan mal

El triunfo del Barcelona este sábado por la noche frente al Elche en el Martínez Valero, le dio un 90% de la liga, que, salvo catástrofe futbolística, no se le puede escapar. A las once de la noche le sacaba 15 puntos al Real Madrid, su inmediato perseguidor, y eso parece una distancia lo suficientemente amplia como para dejarla ir. Con la liga a tiro de piedra y una pequeña ventaja en la semifinal de Copa del Rey este miércoles, la situación deportiva del Barcelona no es tan mala, comparada con todos los demás equipos nacionales.

Mientras la larga sombra del caso Negreira oscurece can Barcelona, los chicos de Xavi van a lo suyo. A pesar de las amenazas de Javier Tebas, de las denuncias colectivas y del daño que ha sufrido la entidad, por ahora, en 2023, no hay ningún equipo español que tenga sus números. No digo que el Barcelona sea el equipo de los sueños, pero comparado con los demás, es el rey del mambo. El acoso y derribo al que está siendo sometido, merecidamente, no se ha traducido en debilidad en el juego. Eso solo se nota en Europa, pero en casa le sobra para ser el mejor. Esto pone de manifiesto, no el buen nivel que tiene el Barcelona, sino la mediocridad futbolística de los equipos de la liga.

El Real Madrid puede salvar el año dando vuelta la eliminatoria de Copa o ganando una vez más la Champions League. Los demás, básicamente el Atlético de Madrid, este año simplemente no han comparecido. De ahí para abajo imaginemos el panorama. Y entonces es cuando el aficionado culé mira para los costados y no se cree que esté tan mal. Solo hay que compararse, porque algo de eso hay, y los datos le dan la razón. Tampoco dan crédito a eso que se dice que durante años se compraron a los árbitros, con Messi, Xavi, Iniesta, Villa y todos los demás. Goleando seguido al máximo rival y a todos los que se ponían en el camino. La realidad mata a la teoría de la conspiración. El muerto estaba vivo. Siempre puede recaer, pero, por ahora respira. Las palabras duran un rato, los resultados son los que son.