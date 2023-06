Primeros pasos de la Academia para dar forma al filial esta temporada. Tras confirmarse la llegada de Alberto Lasarte, un hombre de la casa, llega Lara, que a sus 27 años aterriza en la fábrica rojiblanca. Muchos dirán que a los 27 años como que es tarde para llegar a La Academia, ya que, entre otras cosas, no podrá jugar con el primer equipo. Pero tras la llegada de Lasarte parece claro que el discurso políticamente correcto de Oscar Fernández –2 años sin conseguir objetivo alguno, ni el de formar jugadores para el primer equipo ni llevar al Almería B a Segunda División B– ha sido guardado en un cajón y se le ha echado la llave una vez cerrado. Lasarte ha empezado a mostrar el camino que puede sacar al filial de la tercera división dotándolo, al menos por ahora, de jugadores con experiencia porque para salir del grupo IX de Tercera RFEF o tienes un equipo para competir en tercera o no vas a ninguna parte. Tres años tirados al limbo desde la llegada de la nueva propiedad, con un montón de jugadores extranjeros que han aportado poco o nada, donde el club se ha gastado un pastizal en futbolistas sobrevalorados y cuyos sueldos, en algunos casos, eran muy parecidos a jugadores de Primera RFEF RFEF, pero ellos estaban en la quinta categoría nacional. Un auténtico despropósito además con el añadido que todo eso, incluida la mareante cifra que cobraba el entrenador, sumaba para el límite salarial del equipo. Está claro que parece que Lasarte ha tomado mando en plaza y está empezando a dejar claro, muy claro, que para subir de categoría no vale el libro de estilo que hasta ahora ha tenido el club. El cambio parece claro y el objetivo también: sacar al equipo de Tercera. En Almería hay muy buenos jugadores, sólo necesitan el apoyo y el cariño de un entrenador que crea en ellos, que confíe en ellos y que apueste por ellos, como ha hecho Lasarte en el último curso. No todos tienen que tener 19 o 20 años, los hay más maduritos que también pueden tener sitio en la Academia.