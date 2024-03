La mala educación

Aunque cada vez menos, lo peor de la sociedad en la que vivimos, se refleja en los estadios de fútbol. Da igual la categoría, ya que si en los estadios de primera y segunda división, se ve lo que se ve y se escucha lo que se escucha, en el fútbol formativo se te ponen los pelos de gallina al ver como padres insultan a otros niños que podrían ser los suyos y a árbitros adolescentes que reciben, muchas veces entre lágrimas, agresiones e improperios de una fauna identificada que habita entre nosotros. El fútbol parece ser un lugar habilitado, donde se puede decir y hacer lo que nos venga en gana, herir, descalificar, minusvalorar y hasta odiar a otro, por el solo hecho de vestir una camiseta diferente. Lo complicado, es que a veces algunos jugadores referentes, en los que se miran los aprendices de ídolos, contribuyen azuzando el fuego echando gasolina. Uno de ellos es Vinicius, uno de los mejores atacantes del planeta, delantero del Real Madrid. En mi opinión, si solo se centrara en jugar al fútbol, contribuiría a bajar el ambiente de hostilidad que se crea allí por donde pasa. Es un aspecto conductual que debiera corregir, porque por alguna razón de esas que se desenredan en un diván, el jugador brasileño se convierte en una persona desagradable a los ojos del espectador, que utiliza el racismo como escudo protector. Y no es que el racismo no exista en una cancha de fútbol. Existe, como encontraremos saludos y cánticos fascistas u homofóbicos en varios campos de fútbol, muchas veces en connivencia con los clubes. En todo caso, eso no justifica que Vinicius actúe de la misma manera, riéndose, burlándose o provocando al adversario o a toda una grada. Acusó a todo Mestalla de haberle proferido cánticos racistas, y eso parece muy exagerado. Lo mismo sugirió en otra causa abierta contra el Betis en el Benito Villamarín. Valencia y Betis también tienen en sus filas a jugadores negros. Pero Vinicius se encara con Mestalla y los manda a Segunda. Y eso no contribuye a apaciguar los ánimos. Vinicius le dice a De Paul, jugador del Atlético de Madrid; ojo que soy campeón de la Champions. De Paul se ríe y le contesta: y yo campeón del mundo. A mí me sobra racismo y me falta educación.