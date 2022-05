El malo de la película

Uusted se dedica al fútbol. En este caso, es entrenador. Ha estudiado mucho sobre el deporte rey (además de sacarse dos carreras teniendo que compaginar familia y trabajo con esos estudios), labrándose su carrera desde abajo. No ha sido futbolista profesional, no ha jugado ni siquiera en categoría nacional, lo que ha hecho más duro el camino para llegar a la élite del fútbol, curtiéndose en el albero dirigiendo a jugadores mayores que usted. De hecho, tuvo un par de apariciones que no le consolidaron a pesar de que el pequeño proceso y los resultados fueron positivos, si bien el fútbol a veces entiende poco de méritos y mucho de nombres. Sin embargo, finalmente consigue mantenerse en el fútbol profesional gracias a una notable temporada en la que coquetea con la promoción de ascenso a Primera con el club representativo de su ciudad que viene de estar coqueteando con el descenso a Segunda dos temporadas consecutivas y después a Segunda B tres cursos seguidos. En el último participa en el tramo final, salvando a su equipo a pesar de no depender de sí mismo por primera vez en su historia y a pesar de tener que convocar a futbolistas imberbes del filial debido a que se ha cargado a algún que otro peso pesado del vestuario por no estar comprometido. Su presidente no cree en la figura del entrenador, no le valora, y termina saliendo. Pero el destino es cruel y a pesar de que lleva meses pensando en aterrizar en Almería habiendo ascendido ya su UDA, le toca la papeleta más difícil sabiendo que va a ser criticando por cualquier decisión que tome. Pero se debe al club que le paga. Como cualquier técnico tiene un plan de partido por mucho que algunos desde la barra del bar no sepan ni qué es eso. La intención es hacer el encuentro largo para buscar en los últimos minutos aprovechar los espacios que deje atrás un Almería que tiene que ir a por la victoria. En mitad del partido le cantan "¡A Segunda B!" y en el descanso se ríen de él y de los suyos. Y encima por hacer bien su trabajo acaba vilipendiado. "Hijo de puta" es de lo más bonito que le dicen en el estercolero que hace la gentuza de las redes sociales para verter sus frustraciones bajo el anonimato. Y es que acaba siendo el malo de la película porque siempre es más fácil culpar a otros que hacer autocrítica.