Nos tienen manía

Hay un cierto público que demanda un producto exento de sensacionalismo mientras consume el mismo, pidiendo un periodismo que cumpla con las funciones de este. Hace poco Paco Gregorio informó sobre una reunión entre El Assy y unos cuantos miembros de la Federación de Peñas de la UDA. Por cierto, no le faltó razón al último en su idea de que el colectivo debe hacer algo más que hermanamientos. No se puede exigir a un hincha que anime en vez de comer frutos secos o tratarlo como si fuese menos. Faltaría más. Pero una federación de peñas sí debe fomentar el colorido y la animación, aunque este es otro tema que ya trató César Vargas. Días después Manu Sainz escribió sobre las presiones ejercidas por la UDA hacia ciertos jugadores para forzar la salida a ligas menores. Tanto a Paco como a Manu se les dio en el carné de identidad por informar de dos hechos que ahí están: se vio cómo por primera vez en la historia del Mediterráneo la Federación de Peñas estuvo animando en preferencia con material proporcionado por el club junto a ese colectivo de El Puche que se desplazó a Fuenlabrada; y se ve el destino de las salidas a pesar de que Gaspar quería ir al Cádiz y Sekou, al Valladolid. Pero, claro, Paco, Manu, Nico y compañía lo que quieren es meter mierda, con perdón de la expresión. Eso es lo que piensan cuatro tuiteros, sin sus datos reales. Los mismos tuiteros que están en constante confrontación con cuatro anónimos de otros equipos, argumentando que ahora se le tiene manía al Almería. ¿Qué manía se le va a tener?, ¿se imaginan a una persona levantándose en Madrid y pensar 'pues hoy voy a joder al Almería'? Por cierto, dijo El Assy que cualquier medio puede dirigirse a él para pedir información en cualquier momento. Este periodista le toma la palabra y le gustaría conversar tranquilamente con el director general, ya que seguramente no tiraría de los manidos tópicos.