Londres, 26 de octubre de 2023. Estimado Navarro, fue penoso ver al Almería en Gerona. La defensa era un manojo de nervios y cada vez que el conjunto local asomaba por la frontal, todos, incluidos nuestros defensores, temíamos lo peor. Concedimos numerosos faltas cercas del área, no ganamos un balón dividido, el contrario siempre se nos anticipaba… La imagen del equipo, incluso yendo delante en el marcador, fue lastimosa y quedó claro que Garitano va a tener mucho trabajo, sobre todo en el aspecto mental. Como Embarba dijo en rueda de prensa, creo que el problema del equipo es psicológico, tiene la moral por los suelos y han perdido la confianza. El Girona, en el mejor momento de su historia, no era el mejor rival para jugar, dadas las circunstancias. En realidad, el problema es más nuestro que del rival de turno. Mientras que no lo arreglemos, vamos a ir remando a contracorriente y a tener complicado sacar cabeza de abajo. Contra Las Palmas solo vale ganar. Espero que la afición sepa la importancia de esta final…