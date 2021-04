A la UD Almería no se le entrena con la gorra. Es una más de las frases hechas que ha creado el mundillo del fútbol. Pero lo cierto es que esa mentira no es verdad. Pedro Emanuel, Guti y Mario Silva, destituidos el curso pasado, lo saben bien. José Gomes se ha sumado a la lista como la quinta víctima (Óscar Fernández lo fue sin debutar) de la ley del fútbol y de la ansiedad por saltar a la élite nacional de la nueva propiedad. Inquilinos de todos los banquillos y propietarios de ninguno, los técnicos comienzan a oler a podrido cuando llegan las derrotas como le ocurre al pescado cuando se expone al sol. El quinto del jeque fue un buen entrenador, con talante y talento, respetuoso y tranquilo, afable y educado, cuando los suyos ganaban y lo hicieron de forma destacada y continuada. Pero nada es para siempre y menos en el fútbol. La suerte cambió de bando cuando la defensa comenzó a hacer aguas y Sadiq descolgó el traje de delantero fallón, chupón y torpe, con la intemerata de oportunidades perdidas. Manolo García, cuando lideró El Último de la Fila, ya lo cantó a los cuatro vientos: "Cuando la miseria entra por la puerta, el amor salta por la ventana". La sentencia de nuevo se ha cumplido y ha llegado bajo la misma cantinela, que ha tardado pero nunca falta. El personal le perdonó todo al de Matosinhos en la etapa de las 'vacas gordas'. Pero no pasó por alto la comunicación no gestual y su tendencia a dirigir al equipo con las manos en los bolsillos y los trajes de los finados no los tienen. Los pequeños detalles decantan partidos y el citado quita y no da, anuncia y denuncia lo que está por llegar, según las mentes más preclaras de la provincia. Ya se sabe que las formas se deforman. Ojalá su sustituto tenga más suerte.