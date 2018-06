No son las manos, es la cara

Muchos serán los que hoy se sienten frente a la tele temerosos por la mala actuación que firmó David de Gea en la portería de España contra Portugal. Las manos de gachas con las que se presentó ante los lusos influyeron definitivamente en el resultado y la amenaza de que la debilidad de los miembros superiores continúe instalado bajo ese arco sigue ahí. Es Irán, sí, pero como resbalemos un poco, los que empezaremos a irnos seremos nosotros. A mí, en cambio, no me preocupan las manos de De Gea. Me preocupa su cara. Sus resoplidos y esa mirada perdida, de niño enfurruñado y disperso, que se le vio en el primer partido mundialista de los nuestros. No es ya que no ofreciera una mínima confianza, es que daba la sensación de que Julio Iglesias, que fue más portero del Real Madrid que él, habría parado más. Esa cara depresiva me acojona mucho. Esa estatua en la falta de Ronaldo es una invitación a exigir a Kepa, a Reina o al mismísimo Lopetegui.

Mi mujer, que pasa del fútbol hasta límites difíciles de respetar, siempre dice que ve a los futbolistas muy estresados y tensos… que siempre que mira a la tele están protestando, lamentándose, cabreados, sufriendo.

Y que con todo lo que cobran, y todo lo que tienen en su vida, deberían disfrutarlo un poquito más. Yo, que no me incluyo en la nómina de periodistas que reconocen ser futbolistas frustrados (conozco a unos cuantos), pues nunca tuve la habilidad suficiente, ni la ausencia de dioptrías, para hacerlo bien sobre el rectángulo de juego, estoy muy de acuerdo con ella.

Vaya por delante que he visto a De Gea hacer paradas imposibles y me parece un porterazo, pero creo que en un análisis sanguíneo de felicidad saldría con las defensas muy bajas. Confío en que alguien ahí adentro también se haya dado cuenta y le ponga remedio. Sugiero que le pongan un maratón de Pepe Céspedes y Paco Calavera para que se relaje. Y luego, pelis de Stallone, pero ese muchacho tiene que salir hoy al campo con ganas de arrancar las nueces de los persas.