Está en sus manos

Quien esbozara una leve sonrisa de esperanza al anunciarse la contratación de José Gomes como nuevo técnico de la UDA, que levante la mano y deje de leer este artículo. Como remate, su primer once inicial ante el Girona puso el pelo como escarpias a un servidor. Pero el nuevo Gomes, o quizá el verdadero, comenzó a vislumbrarse en la pretemporada de Marbella al mostrar un esquema reconocible, donde los laterales ocupan casi toda la banda, permitiendo a los extremos percutir por zonas interiores con el objetivo de ocupar más espacios centrales. Interesante opción, siempre fui amante de aquel 1-5-3-2 que popularizó Toshack en la Real Sociedad de antaño. La clave, la capacidad pulmonar de los laterales. Ahora bien, si trabajas con unas piezas en pretemporada y al comienzo del campeonato te encuentras con otras, aun siendo las últimas de superior calidad, puede ocurrir lo que aconteció en los albores de la campaña, tres partidos sin sumar. Con la derrota en Las Palmas se escuchó de todo, y nada especialmente bonito del técnico, y hasta de los responsables de la confección de la plantilla, pero un servidor apreció (está escrito y fechado) que era cuestión de ensamblar a esos nuevos jugadores de calidad con el esquema que se estuvo ensayando en Marbella con Ibiza, Peybernes, Romera, Aguza, Chema y demás integrantes del filial. Desde ese momento hasta ahora, el resto es historia reciente que se adivina prometedora en un inmediato futuro. Manejar una plantilla tan numerosa no debe de ser fácil, incluso sabiendo que no hay dos onces de igual calidad dentro de ella, pues la llamada unidad A lo es por méritos propios. Tan solo le puedo achacar a Gomes algún retraso a la hora de las sustituciones y sobre todo aquel choque en el Mediterráneo ante el Mallorca, por no haber comenzado ese trascendental encuentro con los titulares a fin de darles descanso a varios de ellos mediada la segunda mitad. Adelantarse en el marcador es clave en esta categoría y más en esos duelos directos. El punto de partida actual es idóneo, Gomes, está en tus manos...