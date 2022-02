En el mundo del fútbol y aplicable a la vida en general, es bastante corriente que se recurra a la teoría de la manta corta para tratar de explicar determinadas situaciones; aquella que te pone en la contradicción de tener que optar entre que te de frío en la cabeza o se te congelen los pies, según tus necesidades del momento. Le sucede a la mayoría de los equipos de nuestro país y la función del estratega es ver en qué momento toca una cosa y cuándo, otra. Para casi todos, taparte la cabeza o los pies, depende del tejido de la manta. Otros ni siquiera tienen una para taparse cuando arrecia el viento norte. Es un esquema que se repite. La pescadilla que se muerde la cola. La situación a la que ahora deben enfrentarse los grandes de nuestra liga, que para ganar en la competición doméstica les alcanza, aun jugando mal, pero cuando salen a Europa, se le hielan todos los huesos. Le sucedió al Real Madrid esta semana pasada, que a pesar de haber perdido 1 a 0 en Francia contra el PSG y el estado de Qatar, se escapó vivo. Ancelotti, cada vez más cuestionado por el juego de la escuadra que dirige, eligió taparse los pies y que todo se decidiera en el Santiago Bernabeu, donde sabemos que la cosa cambia. En casa se jugarán el pase, ante su gente y donde el gol visitante ya no vale doble. A cara de perro, el que gane pasa y el otro se quedará en el camino, lo que para el equipo francés sería mucho más fracaso. Pudo haberse traído un saco, pero Courtois, el mejor del mundo en su puesto, solo fue vencido una sola vez y cuando el encuentro languidecía. El baño al Madrid se lo pegaron, pero lo que cuentan son los goles, y de esos hubo solo uno. Habrá que ver qué hace en la vuelta el técnico argentino Mauricio Pochettino, cuyo equipo perdió este sábado frente al Nantes. Tendrá que venir a Madrid convencido de que el frío le llegará de la cabeza a los pies. Deberá elegir un plan de juego, con tres que no defienden pero que le pueden hacer mucho daño al rival. Al Madrid no le queda otra que destaparse entero e ir a por la victoria.