Que la mañana del domingo Facebook me recordara que hacía un año del robo del Leganés y la famosa rueda de prensa de José Gomes reclamando respeto, era un mal presagio. Así coincidíamos mi colega Nando y yo. El 27 de marzo de 2021 fue el principio del fin para aquel Almería que deslumbró durante buena parte de la temporada, Copa del Rey incluida. Aquel día, con independencia de que quedó claro que el ascenso directo no era cosa nuestra, o lo íbamos a tener imposible, fue el día en el que el equipo se desquició de forma definitiva y se salió de la competición, con un Gomes y su cuerpo técnico incapaces de levantar anímicamente a un vestuario que contaba con varios futbolistas que hoy compiten en Primera en distintos clubes. El recordatorio no podía augurar nada bueno, y si encima el colegiado del partido era Sagués Oscoz, que en el infame partido ante el Leganés estaba al mando del VAR y fue quien llamó al colegiado, López Toca, para señalar un penalti inexistente, la cosa pasaba de castaño oscuro. Cuando Dyego Sousa falló lo infallable, solo dentro del área, tuve que haber apagado la tele y ahorrarme el disgusto. Todo apuntaba que no iba a ser el día. Los catalanes metieron la primera ocasión que tuvieron y, a partir de ahí, fue un quiero y no puedo, intentándolo más con corazón que con cabeza. Aun así el Almería dispuso de ocasiones, incluidos un palo, un larguero, dos paradones de Juan Carlos y, el colmo de los colmos, dos penaltis fallados en la misma jugada en las postrimerías del encuentro. Lo falló primero De La Hoz, y cuando el VAR, que nos favoreció esta vez, lo mandó repetir, lo tiró a las nubes Villar. Un despropósito. Un esperpento. No era el día, pero el problema es que ya hemos tenido varios de esos días esta temporada, incluidos Zaragoza, Lugo y Girona en el último mes. El golpe anímico de este 27 de marzo de 2022 es bestial. Rubi y su cuerpo técnico, como Gomes y el suyo hace un año, tendrán que hacer mucho trabajo mental para levantar al equipo. Esperemos que el catalán tenga mejor suerte…