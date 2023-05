Cada 23 de mayo, se celebra el Día Mundial del Melanoma, con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre esta enfermedad, que es el tipo de cáncer más común en el mundo. Sólo en España se diagnostican 70.000 nuevos casos de cáncer de piel no melanoma. Y la incidencia sigue aumentando.

Y la incidencia sigue aumentando en Estados Unidos, Europa y Australia, entre un 3 y un 8% anual. El melanoma es el cáncer cutáneo más grave por su potencial invasivo y metastásico.

Es el cáncer más frecuente entre adultos jóvenes entre 25 y30 años. Con una mortalidad global aproximada de un 20%. Sin embargo, el porcentaje de curación es del 99% si el diagnóstico es precoz. El sol es el factor de riesgo principal. Exponerse a la radiación solar o las cabinas de autobronceado sin fotoprotección es como ir en coche sin cinturón de seguridad, ya que las posibilidades de contraer un cáncer de piel se multiplican.

Almería cuenta con un índice de radiación ultravioleta mayor de cuatro. Todos los días del año es la ciudad con mayor número de horas de sol de Europa y por ello es de vital importancia estas campañas y la concienciación social de la importancia de la protección solar, de la auto vigilancia, de los lunares y de las revisiones de los mismos por parte del dermatólogo.

De los diferentes tipos de tumoraciones cutáneas, el melanoma es el más agresivo de todas ellas. Si no se detecta precozmente, supone el 80 por ciento de las muertes por cáncer de piel, algo que nos preocupa mucho a los dermatólogos ya que cada año hay nuevos casos. Aunque muchas veces pensamos que los famosos son personas que nunca se enferman, lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad.

En 2002 se informaba de que Cybill Shepherd tenía uno de los tipos de cáncer de piel más letales de todos. Un Melanoma. Gracias un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Hoy apoya la prevención del cáncer de piel después de haber sido ella la que había tomado sol irresponsablemente. Otros Actores muy conocidos son Hugh Jackman, Elizabeth Taylor, Caitlyn Jenner ,Melanie Griffith, que lograron superar el cáncer de piel, aunque otros como Bob Marley no corrieron la misma suerte. Múltiples noticias aparecen en prensa, en un mundo en el que una madre tanoréxica –persona obsesionada con estar bronceada– fue arrestada por haber metido a su hija también en una cabina de bronceado UVA. No son pocas las celebrities que vemos bronceadas todo el año, como Jennifer Aniston, Britney Spears o Paris Hilton.

Los nuevos métodos diagnósticos facilitan la detección del cáncer de piel. La dermatoscopia digital, método no invasivo y fácil de practicar a cualquier persona, consigue que los dermatólogos puedan controlar de un modo muy preciso la evolución de los lunares y otras lesiones sospechosas antes incluso de que degeneren en un cáncer de piel. Campañas como las realizadas algunos años con los jugadores del Unicaja Almería Voleibol o los de la Unión Deportiva Almería ayudan a concienciar a la población joven. (Población que suele escaparse más de las campañas).

La principal medida preventiva es la protección frente a la radiación solar y las fuentes artificiales de rayos UVA, fundamentalmente las cabinas bronceadoras de rayos UVA: No exponerse al sol sin fotoprotección, como mínimo con un SPF de al menos de 30, aunque es más efectivo el de 50. Esto incluye cuando estemos en playas y piscinas, salgamos de excursión, hagamos deporte al aire libre o pasemos una mañana arreglando el jardín, por ejemplo. Evitar el sol en las horas centrales del día, de 12 a 17. Si no es posible, hacerlo siempre con fotoprotectores (renovándolo cada 2 horas), utilizando gorras, sombreros y ropa que nos proteja del sol y estando la mayor parte del tiempo en la sombra. No exponer al sol a niños menores de 1 año, ya que tienen la piel muy sensible y delicada y su sistema defensivo está en proceso de formación. No utilizar cabinas de bronceado de rayos UVA. Es vital la autoexploración mensual, ya que nadie conoce nuestra piel mejor que nosotros mismos. Es importante, además, que la población “consulte con el dermatólogo con periodicidad, además de acudir en el caso de detectar manchas o cambios de forma o color en sus lunares”, apostilla el experto.