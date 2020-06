Envidio a todo aquel que durante esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir tiene como una de sus grandes preocupaciones quién va a ganar la Liga. Entiendo que el que clamaba al cielo solo de pensar que le iban a dar el campeonato al Barcelona no ha sufrido en sus carnes males mayores de los que lamentarse, o quizás es cosa mía, que al carecer de todo tipo de afición y forofismo deportivo no comprenderé jamás que una cosa no quita la otra.

Soy consciente de que el fútbol, el deporte, es una industria. Una industria que mueve además cantidades enormes de dinero. Por tanto muchas familias de trabajadores normales y corrientes han sufrido las consecuencias económicas como en cualquier otro sector. Ahora, que no espere nadie que me preocupe por clubes que no han tardado en aplicar un ERTE mientras siguen por otro lado manteniendo negociaciones para este mismo verano gastarse más de 100 millones de euros en traerse un jugador y pagarle quince kilos por temporada.

Por suerte para muchos, la reanudación de la Liga está ya a la vuelta de la esquina y yo, en el fondo, me alegro, porque eso es síntoma de que estamos en el buen camino. Luego piensas que solo vuelve la competición masculina, que es la que da dinero, pero bueno, es lo que hay.

Nos esperan unos meses de verano atípicos, con partidos a diario, sin público, con multitud de franjas horarias y demás medidas para ir retomando poco a poco la normalidad hasta que lleguen tiempos mejores.

No seré yo el que diga que estos meses de confinamiento nos han enseñando lo que es realmente importante. Que se puede vivir sin ir a los bares, sí, que se puede vivir sin fútbol, también. Pero ojalá llegue cuanto antes el día en el que el mayor drama sea que el Almería se queda en Segunda, porque seguramente será porque ese día estaremos todos un poquito mejor.