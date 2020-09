Se fue Neymar, se fue Cristiano Ronaldo y a Leo Messi le obligaron a quedarse, con lo que no podríamos afirmar eso que tanto nos gusta decir; que en España tenemos la mejor liga del mundo, al menos en cuanto a estrellas se refiere. Hasta el momento los llamados a ser sucesores como Kylian Mbappé no desembarcan por aquí y continúan jugando en esas ligas de granjeros. En competiciones europeas solo el Sevilla salvó la ropa y los grandes de nuestro fútbol se fueron por la puerta de atrás, en algún caso humillados. Lo de ser la mejor liga del mundo se nos empieza a quedar grande y si uno ingresa en la plataforma que televisa la Premier League, también se anuncia a la competición inglesa como la mejor del mundo. A propósito de ello, el comienzo de estos torneos, nos ha regalado dos encuentros completamente diferentes. La Liga Santander comenzó con un soporífero Eibar-Celta en una hora perfecta para echar la siesta, visto lo visto en el terreno de juego. El partido podía ser de la mejor liga del mundo o de la peor. Es más, si no hubieran jugado habrían hecho un favor a los somnolientes espectadores que nos comimos el tostón. Todo lo contrario sucedió en la otra que dice que es la mejor liga del mundo. El campeón inglés, el Liverpool de Jürgen Klopp, recibía al Leeds, equipo recién ascendido de la mano de Marcelo Bielsa. Cuatro a tres para el local después de un inocente penalti cometido por Rodrigo que deshizo el empate al final del encuentro. Fútbol en estado puro, de ataque, de tú a tú entre el campeón y el recién ascendido. Un espectáculo que no dejó a nadie indiferente y que pone en cuestionamiento nuestra idea acerca de qué es lo mejor. Al parecer esa puede ser la tónica de un año difícil en un contexto de crisis sanitaria. La mejor liga del mundo puede ser otra diferente a la española. Los italianos reclutan veteranos. Los franceses, quieren pero no pueden. Nosotros declamamos, pero no estamos seguros. La diversión parece haber cambiado de barrio.