Los contrarios también juegan. No es por mitigar la crítica a un partido discreto de la UDA, pero jornada tras jornada observamos lo complicada que es la categoría de plata. El Rayo, el Girona, el Huesca...el Cádiz. Todos ellos, en este fin de semana, no han podido con equipos en teoría inferiores. Sin embargo los de José María Gutiérrez siguen cambiando el curso de los acontecimientos. Ante el Elche, Mirandés o Fuenlabrada, en otros momentos se hubiese perdido más de un partido viendo el devenir de aquellos choques, incluso este en Almendralejo, pero la actual UDA tiene algo especial. El presupuesto de los rojiblancos no es el más elevado, por eso algo se ha hecho bien cuando gran parte de la plantilla está respondiendo. Sin duda, uno de los factores que está desequilibrado la balanza es el factor realizador que, por lógica, ha llevado a la UDA a volver a ser líder de la categoría con más de media competición jugada. Como curiosidad, se supera en la misma jornada 24 de temporadas anteriores en Segunda, en goles a favor y puntos, a los conjuntos de Emery y Javi Gracia, que finalmente ascendieron a Primera. Por lo tanto, de momento nos encontramos con la mejor UDA de la historia en Segunda, pese a todas las críticas y quejas que, algunas con razón, se suceden en varios partidos. Aun así, como indicaba al comienzo, los contrarios también juegan y los partidos hay que analizarlos desde una doble perspectiva, no solo juzgando lo que un equipo pueda hacer, porque el rival lucha para contrarrestar. Y así transcurrió un encuentro que se asemejó al que disputó el Extremadura en el Estadio Mediterráneo. Mucha presión, oportunidades, pero al final pagaron la falta de calidad y el esfuerzo realizado. Tener a Juan Muñoz en el banquillo en espera de remachar cuando los adversarios ya comienzan a aflojar, es un dato que se refleja en la clasificación, con un equipo líder y otro penúltimo, y casi colista por unos segundos tras el partido en Santander. La intención del delantero sevillano a la hora de definir, siempre buscando el lado imposible para el guardameta, es de otra categoría. Se supo sufrir y Fernando dio la razón a su entrenador por confiar en él. Quien debe mejorar es Vada, todo voluntad pero desacertado como el que más. Un servidor desea la pronta recuperación de Coric , pues con el concurso de Kaptoum el croata se beneficiará. Con el margen de mejora que proporciona el mercado de invierno, este equipo debe de asentar un liderazgo logrado por méritos propios, ya que repito, hay otros oponentes con presupuestos astronómicos perdidos en medio de la clasificación. Lo que no es de recibo es el brutal intervensionismo de la Liga a la hora de conceder el tope salarial. Parece que viven en un mundo comunista, donde la fortuna o la habilidad individual a la hora de obtener publicidad o de vender un jugador, no cuenta. Por último, muestro mi desacuerdo con la suspensión de un partido de un rival directo, del Zaragoza en Miranda de Ebro. No se hizo todo lo posible por jugar. Ambos juegan Copa y les vino de perlas un descanso. A eso se le llama adulterar la competición.